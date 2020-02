Coronavirus, bufera sul post del consigliere pavese Fraschini

Sta facendo il giro del web il post di Facebook, poi rimosso, del consigliere comunale pavese Niccolò Fraschini, eletto nella lista "Pavia prima Fracassi sindaco". «Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et similia), da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati. Da queste persone non accettiamo lezione di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo, i ruoli torneranno a invertirsi». Pochi minuti fa è apparso sul suo profilo Facebook un post di scuse: «Sono sinceramente dispiaciuto se qualcuno si è sentito offeso dai toni da me utilizzati. Il mio post era dettato da una comprensibile e diffusa esasperazione: da giorni noi Lombardi siamo additati come untori e appestati nel resto del Paese e in altri Stati».