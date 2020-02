Coronavirus, i medici di famiglia: «Abbandonati a noi stessi»

Un “tavolo tecnico di consultazione permanente” tra la Medicina Generale e gli organismi deputati al governo dell’emergenza Coronavirus in Ats. A chiederlo è la Fimmg (federazione italiana medici di famiglia), per istituire un’unica e definitiva unità di crisi e concordare soluzioni organizzative per gestire l’emergenza. «L’emergenza COVID-19 ha per l’ennesima volta evidenziato – fanno sapere con un comunicato – come di fronte alle criticità di sistema la Medicina Generale, la Continuità Assistenziale e la Pediatria di Base siano abbandonate a se stesse, dovendo constatare: l’assenza di coordinamento tra istituzioni e attori coinvolti, il proliferare di disposizioni su disposizioni spesso contraddittorie, il mancato coinvolgimento della medicina generale in fase di programmazione e gestione dell’emergenza, le difficoltà nel rapportarsi con le strutture ospedaliere di riferimento, l’assenza di un canale diretto dedicato tra medicina generale e organi istituzionali, l’assenza di un canale telefonico diretto dedicato tra medicina generale ed emergenza, l’assenza di supporto alla professione (DPI, personale, soluzioni informatiche etc.), la chiusura di strutture ambulatoriali specialistiche e di uffici distrettuali, la scarsa conoscenza delle realtà locali della medicina del territorio da parte di Ats, l’assenza di un programma concordato di gestione degli ambiti territoriali in caso di contagio e/o ricovero ospedaliero dei medici generali».