Coronavirus, le scuole restano chiuse per altri 8 giorni

Il Governo accoglierà le richieste formulate ieri (venerdì) dalla Lombardia, che chiedeva di mantenere in vigore le misure restrittive – inclusa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado – per un’altra settimana, «sia quelle nei Comuni della zona rossa, che quelle previste per tutta la Regione». Lo ha annunciato il governatore della Regione Attilio Fontana: «Sono in riunione con il premier Conte e i presidenti delle Regioni – ha fatto sapere – Per ora l’unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima settimana l’attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa. Vi aggiornerò non appena avremo altre notizie certe».

Le Università lombarde già venerdì avevano comunicato la decisione di prorogare la sospensione di tutte le attività didattiche fino al 7 marzo. «Al fine di contenere gli effetti negativi di questa emergenza – si legge nel comunicato della Conferenza dei Rettori delle Università lombarde – tutte le Università della Lombardia si sono nel frattempo attivate per offrire agli studenti forme di didattica a distanza, secondo modalità proprie di ogni singolo Ateneo. Le informazioni di dettaglio sono disponibili sui siti dei singoli Atenei e vengono comunicate e aggiornate in modo dettagliato a tutte le comunità accademiche. Ogni Ateneo lombardo sta lavorando all'analisi dei diversi scenari possibili e all'individuazione delle opportune soluzioni da adottare sia nel breve sia nel medio-lungo periodo, in particolare sul fronte dell'organizzazione delle attività didattiche. La prospettiva è che tutte le attività possano riprendere lunedì 9 marzo».