Coronavirus, si assumeranno medici e infermieri (anche in pensione)

Verrà reclutato nuovo personale sanitario, con assunzioni di medici e infermieri anche tra i pensionati. Lo ha annunciato l’assessore al welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio (sabato). «Ci stiamo organizzando per gestire un iper-afflusso» ha spiegato. Non saranno per il momento istituite nuove zone rosse. Da martedì verrà attivato anche l’ospedale militare di Baggio, dove verranno inviati i pazienti che possono essere dimessi, ma che sono ancora positivi al tampone. «Siamo a 615 tamponi positivi, realizzati su 5723 (12%). Abbiamo 256 pazienti ricoverati. In terapia intensiva sono 80, meno rispetto a ieri. I decessi sono 23, avvenuti tra persone anziane, con patologie presenti, quadro clinico compromesso o criticità oncologiche. I dimessi sono 60. Gli accessi giornalieri in ospedale continuano a diminuire, e anche questo è un dato positivo». Mercoledì 26 gli accessi agli ospedali sono stati 44, giovedì 27 erano 39, ieri (venerdì) erano 28. Confermata la sospensione delle lezioni nelle scuole per la prossima settimana; saranno attivate le piattaforme di e-learning. Nei prossimi giorni, inoltre, le strutture scolastiche saranno oggetto di interventi di sanificazione. Sospesi i concorsi (tranne per il personale sanitario) e le manifestazioni pubbliche. L’obiettivo resta evitare gli assembramenti.

Ecco i dati per Provincia:

– Bergamo: 110 pari al 18%

– Brescia: 14 pari al 2%

- Como 1 pari allo 0%

– Cremona: 136 pari al 22%

– Lodi: 237 pari al 39%

– Monza e Brianza: 6 pari al 1%

– Milano: 30 pari al 5%

- Mantova: 1 pari allo 0%

– Pavia: 55 pari al 9%

– Sondrio: 3 pari al 0%

– Varese: 4 pari al 1%

In fase di verifica 18

A breve aggiornamenti