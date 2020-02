Vigevano: accusa su YouTube i servizi sociali, scatta la denuncia in Procura

La decisione è stata deliberata nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Vigevano: l’amministrazione ha dato mandato agli uffici comunali di presentare alla Procura della Repubblica di Pavia una denuncia all’autore di un video «dal contenuto diffamatorio nei confronti dei servizi sociali del Comune e della stessa amministrazione comunale vigevanese» si legge nell’atto. Non solo, l’amministrazione intende procedere anche contro il canale YouTube, che non ha impedito la pubblicazione e ha omesso di rimuoverlo anche in seguito alla segnalazione e alla richiesta di eliminarne il contenuto.