Morsella, fuori strada con l’auto: soccorsa 56enne

Un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano sono intervenuti questa mattina (sabato) sulla strada provinciale 494, alla frazione Morsella, per soccorrere una donna finita con la propria auto – una Seat Ibiza – fuori strada. La 56enne, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi conseguenze; è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale civile, dove è arrivata in codice verde. L’esatta dinamica sarà accertata dagli agenti della polizia locale. Non si esclude che la donna possa aver avuto un malore, ma le verifiche sono ancora in corso.