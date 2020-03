Coronavirus, la messa è in diretta su Facebook o all’aperto in auto

I fedeli potranno seguire oggi pomeriggio (domenica), alle 18, la celebrazione eucaristica, che segna l’inizio della Quaresima, dalla pagina Facebook del settimanale L’Araldo Lomellino, che trasmetterà in diretta. Il vescovo Maurizio Gervasoni celebrerà la messa in forma privata dalla cappella del seminario, come previsto dalle disposizioni regionali sull’emergenza coronavirus. Intanto, questa mattina alcuni veicoli si sono radunati nel piazzale davanti all’abbazia di Sant’Albino, a Mortara, per partecipare “a distanza”, seduti in auto, alla celebrazione eucaristica che è stata trasmessa all’esterno con un altoparlante.