«Fraschini non è addetto stampa e portavoce del consiglio regionale»: pronta la denuncia

Oggi (domenica) il consiglio regionale della Lombardia ha fatto sapere, attraverso una nota, che denuncerà il consigliere comunale pavese Niccolò Franchini, balzato alle cronache nazionali dopo un "discutibile" post apparso, e poi cancellato, sul suo profilo Facebook pubblico. «In riferimento al post pubblicato ieri su Facebook dal consigliere comunale di Pavia Niccolò Fraschini – si legge nella nota del consiglio regionale – con contenuti giudicati razzisti e offensivi, ripreso oggi da alcuni organi di stampa, il consiglio regionale della Lombardia precisa che Niccolò Fraschini, contrariamente a quanto da lui pubblicato e dichiarato, non è addetto stampa e portavoce del Consiglio regionale e non è nemmeno dipendente dell’istituzione regionale. Per questo motivo, a tutela dell’istituzione stessa, il Consiglio regionale provvederà a denunciarlo segnalando il fatto alle competenti autorità giudiziarie». Anche sulla sua pagina Linkedin (vedi foto sotto), Franchini si presenta come “addetto stampa” e “portavoce presso consiglio regionale della Lombardia”.