Vigevano, lezioni in videoconferenza al comprensivo di viale Libertà

Grazie all’utilizzo di Google Suite for Education, l’istituto comprensivo di Viale Libertà, guidato dalla dirigente Giovanna Montagna, attiverà strumenti di didattica a distanza, che consentiranno agli studenti della scuola secondaria di primo grado Robecchi di seguire da casa alcune lezioni in videoconferenza attraverso smartphone, computer o tablet. «La frequenza virtuale delle lezioni e le consegne attivate tramite classi virtuali – ha fatto sapere la dirigente attraverso una circolare – sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica, e gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle attività previste. La durata di tale modalità didattica sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. In tempi di Coronavirus, il nostro obiettivo è soprattutto quello di preservare il senso di comunità, di far sì che gli alunni possano dire “non mi sento solo, la scuola mi è vicina”».