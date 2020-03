Coronavirus, restano ancora chiusi gli sportelli del Centro Antiviolenza in ospedale e in clinica

Vista l'emergenza Coronavirus, gli sportelli decentrati del Centro Antiviolenza presso l'Ospedale Civile e l'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano saranno chiusi fino a nuova disposizione. Lo comunica la Cooperativa Kore di Vigevano. La sede di C.so Torino 36b a Vigevano risulta regolarmente aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Per informazioni chiamare il

351 952 1151 dalle ore 9 alle ore 12. Per emergenze è sempre attivo h24 il numero 349 282 7999.

Gli appuntamenti già fissati in Ospedale o Clinica, saranno spostati presso la sede di C.so Torino 36b. L'operatrice di accoglienza provvederà a fissare i nuovi incontri.