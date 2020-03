Vigevano, maxi-rissa in centro: cinque denunciati

Una rissa che ha coinvolto una trentina di persone è avvenuta sabato sera nella zona di via Rocca Vecchia. A seguito dell'episodio i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno denunciato cinque ragazzi, quattro tra i 18 e i 21 anni ed un minorenne, due residenti a Garlasco e tre a Dorno, per rissa aggravata e minacce. Uno di essi, un ventenne di Dorno, è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo marca Panther priva del tappo rosso che era stata mostrata nel corso della rissa a scopo intimidatorio e un coltello a serramanico lungo 10 centimetri, ragione per la quale ha rimediato anche una denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Le indagini sono ancora in corso per risalire all'identità delle altre persone coinvolte.