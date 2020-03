Vercelli, infortunio sul lavoro: muore un trentenne lomellino

È residente a Robbio l'uomo di 32 anni deceduto questa mattina (martedì) in una ditta di imballaggi di Vercelli. Sull'incidente mortale, avvenuto intorno alle 8, sono ancora in corso gli accertamenti delle autorità; sembrerebbe che la vittima sia stata travolta da un mezzo in manovra. Nella ditta piemontese sono intervenuti, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri e il personale dell'ispettorato lavoro. Stefano Manzino era impegnato anche come vigile del fuoco volontario: «Una persona splendida – riferisce il sindaco di Robbio, Roberto Francese – un ragazzo fantastico, instancabile volontario». Stefano Manzino aveva ricevuto anche un elogio ufficiale per aver partecipato alle operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato a Mede il 17 ottobre 2018 su un convoglio-cisterna carico di carburante della linea Pavia-Alessandria.