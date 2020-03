Vigevano, graffiti sul muro del commissariato: denunciato

"Armato" di bomboletta spray ha disegnato dei graffiti sul muro del commissariato di Vigevano. Un ventiduenne polacco residente in città con la madre, è stato denunciato per imbrattamento e oltraggio di un Corpo amministrativo o giudiziario o di una pubblica autorità, reati per i quali sono previste multe da mille a 5 mila euro. Gli agenti del commissariato lo hanno rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Quando è stato individuato indossava ancora gli stessi abiti e le stesse scarpe che indossava venerdì notte quando ha agito e poi è fuggito in sella alla sua bicicletta.