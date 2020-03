Incendio di una legnaia, intervengono i vigili del fuoco di Mortara

I vigili del fuoco di Mortara sono intervenuti ieri sera in appoggio ai colleghi di Pavia e Lodi per domare un incendio che ha interessato una legnaia a Gattinara (Vercelli). Nel deposito, 150 metri quadrati di superficie, erano immagazzinati 20 metri cubi di legna da ardere che è andata completamente distrutta. Sul rogo sono stati gettati oltre 30 mila litri di acqua. Non si sono registrati feriti.