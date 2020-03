Les Aristochats: facciamo francese in musica

Ecco il modulo preparato dall'insegnante di sostegno Stefania Bergamo della scuola secondaria di primo grado Besozzi per la lezione di francese di oggi. «È solo un esempio – racconta la docente – delle tante attività che stiamo proponendo ai nostri ragazzi. Alle volte sono più serie, altre volte più giocose, per alleggerire un clima di tensione che ci accomuna tutti. Ci stiamo mettendo in gioco tutti: noi e LORO. Per dimostrare, insieme, che #lascuolanonsiferma».