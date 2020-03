Video e laboratori anche per i bambini dell'asilo

Anche la nostra scuola dellinfanzia sta cercando di tenersi in contatto con bambini e famiglie attraverso l'invio di video e suggerimenti laboratoriali. Purtroppo, però, per la fascia nido/scuola infanzia non è semplice, sia perche spesso i bambini sono affidati ai nonni o a persone che non utilizzano questi strumenti, sia perché è impensabile che i bambini possano stare davanti ad uno schermo per ore. I bambini hanno bisogno di muoversi, degli amici con cui giocare, di spazi attezzati per loro. Insomma non è davvero una situazione semplice. Il materiale viene caricato sulla pagina Facebook della scuola.