I docenti si "scoprono" tecnologici

Come accaduto in altri istituti, anche l'I.C. di Robbio ha saputo reagire all'emergenza Coronavirus, attivando percorsi di didattica a distanza, come previsto dai DPCM. La scuola, dunque, entra nelle case degli studenti attraverso piattaforme dedicate, indicate dal MIUR, i docenti si sono "scoperti" tecnologici, mettendo in campo le proprie abilità e le proprie risorse per non lasciare soli gli studenti e le loro famiglie in un momento così difficile.Per dare un segno tangibile della propria presenza, la scuola ha progettato attività didattiche, diffuse attraverso classi virtuali e forum su cui gli alunni possono liberamente interagire con i docenti. Le iniziative sono state accolte con entusiasmo e interesse dagli alunni e dai genitori, che hanno assicurato la loro attiva partecipazione. Il dirigente scolastico, dott.ssa Maria Di Benedetto, esprime viva soddisfazione e ammirazione nei confronti del corpo docenti che, ancora una volta hanno dimostrato professionalità.