Laboratori virtuali alle elementari di Viale Libertà

Il coronavirus non ha fermato la primaria dell’IC di Viale libertà Vigevano ma ha permesso di trovare nuove risorse ed opportunità per crescere insieme.

Sono stati attivati laboratori virtuali che vanno oltre alla semplice consegna di esercizi ed argomenti da imparare isolati nel proprio angolo studio: queste lezioni evitano la monotonia di ricerche che gravano poi sui genitori già presi da impegni imprevisti e da riorganizzazioni orarie dovuti alla situazione, alimentando l’autonomia individuale dei piccoli studenti.

Gli alunni delle classi quarte e quinte possono incontrarsi, vedersi, confrontarsi, imparare e costruire le proprie conoscenze e i propri apprendimenti grazie alle videoconferenze quotidiane organizzate dai propri insegnati.

Un link è diventato la porta che fa entrare in un mondo familiare dove la cucina, il salotto e la camera diventano un’aula piena di amici allegri e grintosi con tanta voglia di crescere e di imparare.

L’appuntamento quotidiano è facoltativo, ma l’interesse diventa un piacevole obbligo perché ogni conferenza è un laboratorio e come tale si lavora insieme per creare un “manufatto” di conoscenze che consolida le vecchie per apprenderne di nuove.

Ore in cui gli insegnanti spiegano, danno compiti di realtà da svolgere, commentano gli elaborati condivisi e danno input sempre nuovi.

Ore in cui gli alunni confrontano soluzioni, espongono approfondimenti che hanno piacevolmente individuato e si scambiano, visualizzandoli in itinere, documenti, immagini, video senza bisogno di un genitore che interceda per loro perché guidati e accompagnati nel percorso dai propri insegnanti.

La classe diventa un team che lavora insieme per un obiettivo: andare avanti!! perché niente ferma la Primaria dell’IC di Viale Libertà…neppure il coronavirus.