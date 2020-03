Vigevano, auto vandalizzata in via della Costa

Il vetro del finestrino anteriore, dalla parte del passegero, è stato completamente frantumato. L'episodio è avvenuto in via della Costa, a Vigevano. Il proprietario del veicolo, un'Audi A4, aveva parcheggiato l'auto vicino a casa e questa mattina (venerdì) l'ha ritrovata vandalizzata; non si può escludere che il danneggiamento sia stato compiuto con l'obiettivo di compiere una razzia. Il fatto è già stato segnalato alle forze dell'ordine. Le telecamere della videosorveglianza comunale presenti nella zona potrebbero aver ripreso il responsabile dell'accaduto.