Vigevano, furto al bar della stazione: trentenne arrestato

Gli agenti del commissariato lo hanno sorpreso all'interno del bar della stazione dove si era introdotto con l'intenzione di compiere un furto. Un cittadino pakistano di 30 anni è stato arrestato per furto aggravato. E' accaduto intorno alle 3 di questa notte. All'arrivo dei poliziotti ha tentato di nascondersi sotto il bancone e poi ha tentato di fuggire attraverso la vetrina che aveva mandato in frantumi poco prima. Gli agenti dopo un breve inseguimento a piedi lo hanno bloccato: aveva con sè sigarette per un valore di 700 euro.