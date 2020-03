Coronavirus, il Comune di Sant'Angelo sospende il pagamento delle rette dell'asilo

Il Comune di Sant'Angelo Lomellina ha stabilito di sospendere il pagamento delle rette dell'asilo. La decisione è stata assunta ieri dalla giunta guidata dal sindaco Marco Grossi. Il provvedimento è in vigore dal 1° marzo e sino alla regolare ripresa del servizio. "Non sappiamo quanto durerà il periodo di chiusura - osserva il sindaco di Sant'Angelo - ma di certo le famiglie che hanno iscritto i bambini all'asilo comunale non pagheranno nulla. Credo sia l'aiuto minimo che l'amministrazione comunale debba dare in una situazione come questa".