Coronavirus, il contagio non rallenta. L'assessore regionale Gallera: "Restate a casa"

Continuano a crescere i numeri del contagio da Coronavirus in Italia: secondo i dati diffusi oggi dalla Protezione civile i pazienti positivi sono complessivamente 5.061 (1.145 più di ieri). I ricoverati sono 2.651 di cui 567 in terapia intensiva; i pazienti guariti sono 589 mentre i decessi sono 233. In Lombardia i casi sono 2.742 con 524 guarigioni e 154 decessi. Nel pomeriggio il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha incontrato i sindaci dei 12 capoluoghi lombardi. «In considerazione della diffusione del contagio e della pressione del crescente numero di malati sulle strutture ospedaliere – ha detto – è emersa la necessità di mettere in campo misure stringenti e rigorose in base alle quali si possano chiedere sacrifici alle comunità. E’ chiaro – ha chiuso Fontana – che ciò può avvenire solo a fronte di indicazioni rapidissime». Intanto nella giornata di oggi i sindaci di Mortara, Marco Facchinotti e di Parona, Marco Lorena, hanno confermato i primi casi nei rispettivi Comuni. Poco prima l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, aveva invitato tutti i lombardi a tenere comportamenti votati alla prudenza. «Bisogna stare a casa, bisogna evitare gli assembramenti, bisogna attuare il distanziamento sociale - ha detto - E' fondamentale se vogliamo sconfiggere il Coronavirus e questa infezione che si sta propagando in tutta la regione».