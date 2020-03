Vigevano, rubano al supermercato: denunciati madre e figlio

Madre e figlio, 75 e 56 anni, entrambi residenti in città ed incensurati, sono stati denunciati per furto dopo essere stati sorpresi in possesso di merce sottratta dal reparto profumeria del supermercato Esselunga di via Santa Maria. I due, mercoledì, si erano impadroniti di articoli per un ammontare di 117 euro e li avevano nascosti nelle rispettive borse. Poi erano transitati dalle casse dove avevano pagato merce di poco valore. I loro movimenti non erano però sfuggiti al personale di sorveglianza del grande magazzino che li ha fermati con i carabinieri dei quali nel frattempo era stato richiesto l'intervento. La merce recuperata è stata restituita al supermercato.