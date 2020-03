Coronavirus, il basket si ferma sino a data da destinarsi

Anche il campionato di serie B di basket si ferma per l’emergenza-Coronavirus. A seguito del decreto firmato nella notte dal presidente del consiglio Conte, la Lega Nazionale Pallacanestro ha disposto che le gare in programma oggi che coinvolgono società che svolgono attività nella “zona rossa” sono annullate mentre quelle tra squadra che non rientrano nella medesima area si giocheranno a porte chiuse. Da domani i campionati di serie A2 e B sono sospesi fino a data da destinarsi.