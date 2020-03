Coronavirus, il bilancio della giornata in Lombardia: 550 guarigioni, 769 nuovi casi

I casi di Coronavirus in Lombardia sono complessivamente 4.189, 769 più di ieri. Ma crescono anche le guarigioni, salite a 550. Lo ha annunciato nel pomeriggio l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Il bilancio delle ultime 24 ore vede salire i decessi a 257 (+113) mentre i ricoverati in terapia intensiva ad oggi sono 491. Il dato nazionale, diffuso dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, fissa il numero totale dei pazienti positivi a 6.387, +1.326 rispetto a ieri, dei quali 2.180 sono a casa, 3.557 in ospedale e di questi 650 ricoverati in terapia intensiva. Dei 366 pazienti deceduti solo due rientrano nella fascia 0-59 anni, mentre la restante parte è costituita da anziani tra i 70 e gli 89 anni in particolare. Borrelli ha annunciato che da giovedì inizierà la distribuzione di 22 milioni di mascherine chirurgiche mentre è già stata avviata quella di 3 milioni 780 mila mascherine Ffp2. Presto in arrivo anche 5mila respiratori polmonari e 320 altri dispositivi di assistenza, 90 dei quali destinati alla Lombardia. Borrelli ha poi spiegato che, per alleviare la pressione dagli ospedali lombardi, 13 pazienti sono stati trasferiti nella strutture delle regioni confinanti.