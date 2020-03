Vigevano, proposte telefoniche per controlli a domicilio. La Croce Azzurra: "Non effettuiamo questo genere di servizio"

Anche in un situazione di emergenza come quella rappresentata dall'epidemia di Coronavirus i malviventi non abbassano la guardia. La Croce Azzurra di Vigevano ha raccolto nelle ultime ore diverse segnalazioni relative a soggetti che, spacciandosi per appartenenti all'associazione, propongono controlli a domicilio, in particolare tamponi e altri esami. "Non effettuiamo assolutamente servizi di questo genere - fa sapere l'associazione presieduta da Laura Avico - e invitiamo perciò tutti coloro che dovessero essere contattati da questi individui di segnalare prontamente la situazione alle autorità competenti".