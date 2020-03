Coronavirus, a Vigevano la Croce Rossa attiva il servizio di consegna di farmaci e spesa a domicilio

Una attività gratuita di servizio di ritiro e consegna a domicilio di farmaci e della spesa per gli anziani Over 65. Lo ha disposto il Comitato della Croce Rossa di Vigevano a seguito delle indicazioni del ministero della salute circa il comportamento da osservare da parte di una porzione importante della popolazione, gli anziani appunto, invitati a non uscire di casa e a non recarsi in luoghi affollati. Per poter usufruire del servizio è necessaria la prenotazione che si può effettuare tutti i giorni al numero telefonico 0381.75798 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il servizio prevede la consegna dei farmaci tutti i giorni della settimana mattino e pomeriggio mente la consegna della spesa è prevista da lunedì a venerdì solo al pomeriggio e sabato e domenica mattino e pomeriggio.