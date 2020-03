Coronavirus, il presidente Conte: "Estese a tutta Italia le limitazioni in vigore al nord"

Entrerà in vigore domani mattina il decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte che estende a tutto il Paese le restrizioni in vigore sino oggi in Lombardia e in altre 14 province del nord. Il documento prevede il divieto di spostamento se non per “comprovati motivi di lavoro” o “gravi esigenze familiari o sanitarie” che dovranno essere autocertificati. In caso di false dichiarazioni si andrà incontro a conseguenze di natura penale.

Ad oggi i contagiati sono 9.172, 724 i guariti e 463 i deceduti. Il presidente Conte, che ha richiamato al senso di responsabilità tutti gli italiani, ha disposto anche la sospensione di tutte le attività sportive, ivi compreso il campionato di calcio di serie A e ha fissato lo stop delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado sino al prossimo 3 aprile. Sarà perciò esteso a tutta Italia il divieto di assembramenti; i ristoranti e i bar potranno esercitare dalle 6 del mattino alle 18; saranno vietate le celebrazioni religiose e le cerimonie, compresi i funerali. Al momento non sono infine previste invece limitazioni dei trasporti pubblici. Da domani il Governo, che nominerà un commissario per l’emergenza che potrebbe essere Guido Bertolaso, si occuperà anche dell’aspetto economico, di altissimo impatto, provocato dall’epidemia di Coronavirus.