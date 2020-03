Vigevano, frode fiscale da 40 milioni di euro: 7 arrestati

Una maxi-frode del valore di almeno 40 milioni di euro nel settore del commercio all'ingrosso dei metalli ferrosi è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pavia. L'operazione "Iron Coin", coordinata dal procuratore aggiunto di Pavia, Mario Vendititti e dal sostituto procuratore della Repubblica, Valeria Biscottini, è scattata alle prime luci dell'alba di oggi e ha disarticolato una associazione a delinquere transnazionale che era capeggiata da due imprenditori italo-svizzeri. In carcere sono finiti due fratelli incensurati e l'ex-direttore dell'ufficio postale di via San Giovanni a Vigevano, mentre due dei figli di quest'ultimo e altre due persone si trovano agli arresti domiciliari. I reati contestati sono, a vario titolo, peculato, frode fiscale, uso indebito di carte di credito. Le indagini sono partite dall'approfondimento di operazioni sospette effettuate nell'ufficio postale di Vigevano: transazioni bancarie milionarie che hanno spinto le Fiamme Gialle ad approfondire i conti correnti del direttore e dei suoi familiari. Si è scoperto così un vortice di fatture false e bonifici in transito sui conti correnti di diverse società con sede in Lombardia, Piemonte e Friuli che nascondevano l'attività fraudolenta dei due fratelli italo-svizzeri, amministratori di una società elvetica e veri "dominus" di altre con sede anche in Slovenia e Croazia che operavano nel settore della lavorazione dei metalli ferrosi. Lo scopo del giro milionario di false fatture era quello di frodare l'Iva di fatto mai versate alle casse dello Stato. I conti correnti, si è appurato, erano collegati a decine di carte prepagate intestate ad ignari clienti a cui era stata rubata l'identità approfittando della momentanea disponibilità dei loro documenti per le operazioni di sportello.