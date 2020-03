Sannazzaro, in casa con la febbre non rispondeva: anziano soccorso dai vigili del fuoco

Da alcuni giorni era a casa con la febbre. Ma oggi pomeriggio non ha risposto e per questo è scattato l'allarme. I vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti a Sannazzaro per prestare soccorso ad un anziano: il personale, protetto dal rischio Coronavirus con le tute anti-batteriologiche, è entrato dalla finestra con l'ausilio di un'autoscala. Una volta aperta la porta ai sanitari hanno provveduto alla decontaminazione con una soluzione al 5% di candeggina.