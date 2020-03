Asm Isa e Clir chiudono le isole ecologiche

Rimarrà chiusa fino a data da destinarsi l'isola ecologica di Vigevano gestita da Asm Isa, così come quelle di molti Comuni serviti da Clir. La disposizione è stata adottata per contenere l’emergenza sanitaria del Coronavirus. L'isola ecologica di Gambolò rimarrà chiusa al pubblico da domani (giovedì) fino al 3 aprile, salvo ulteriori disposizioni. «Come Clir – afferma il vicesindaco di Gambolò Antonello Galiani, che è anche consigliere nel Cda della società – abbiamo consigliato la chiusura delle isole ecologiche gestite direttamente dell’azienda. Ovviamente, l’attività di raccolta porta a porta dei rifiuti continuerà normalmente. I farmaci scaduti potranno essere portati negli appositi raccoglietori presso le farmacie. È ancora in corso di valutazione la possibilità di organizzare una raccolta porta a porta per alcune tipologie di rifiuti conferibili nelle piazzole». Oltre a Gambolò, hanno già disposto la chiusura delle loro piazzole i Comuni di Ottobiano, Gambarana e Lomello. Ai sindaci degli altri Comuni è già stata inviata una informativa e il provvedimento di chiusura dovrebbe essere disposto nelle prossime ore.