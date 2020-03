Mortara, via gli incassi dei distributori di alimenti di tre aziende: bottino di oltre 5 mila euro

Utilizzando una chiave universale sottratta all'azienda che li produce, hanno poi aperto e svuotato dell'incasso tre distributori automatici di generi alimentari per un bottino complessivo di 5.600 euro. I carabinieri di Mortara hanno identificato e denunciato per furto aggravato continuato in concorso due pregiudicati: di tratta di un uomo di 42 anni che risiede a Marcignago e di un cinquantenne che abita a Dorno.