Coronavirus, l'appello del Comitato Intercategoriale: "Subito provvedimenti a sostegno di imprese e lavoro"

Provvedimenti urgenti a sostegno di imprese e lavoro. Lo chiede il Comitato Intercategoriale di Vigevano presieduto da Alberto Cazzani. «In questo momento di emergenza – si legge nel comunicato diffuso da poco – il Comitato Intercategoriale intende ribadire lo sforzo compiuto da tutte le unità produttive per rafforzare le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia. Già da quasi un mese – prosegue il documento – il tessuto imprenditoriale del territorio ha adottato le diverse e numerose misure atte a contemperare le rilevantissime priorità sanitarie con quelle altrettanto importanti di carattere economico. Il Comitato ha promosso la divulgazione a tutte le attività di adeguate indicazioni perché i luoghi di lavoro siano sicuri e si impegna a promuovere procedure ancora più stringenti per la tutela della salute dei propri collaboratori e di tutti i cittadini». Poi la richiesta alle istituzioni nazionali. «Il Comitato si sente di inviare a tutte le istituzioni nazionali, attraverso i propri rappresentanti sul territorio, la richiesta accorata di tutto il sistema produttivo di Vigevano e della Lomellina: è necessario che vengano emanati al più presto adeguati provvedimenti e piani di definizione delle misure compensative per sostenere il reddito e l’occupazione. E’ urgente inoltre definire quelle misure a sostegno dello stato finanziario delle attività produttive ad esempio mediante la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi. Solo procedendo in maniera unita e responsabile – chiude il documento – siamo convinti di poter superare questo grave momento».