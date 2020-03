Coronavirus, dati ancora in crescita. L'assessore regionale Gallera: «Ultimo decreto meno rigoroso e incisivo del previsto»

Sono complessivamente 8.725 i casi accertati di Coronavirus nella nostra Regione, 1.445 in più rispetto a ieri. Lo ha reso noto nel pomeriggio l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Le persone ricoverate sono 4.247, 605 delle quali si trovano in terapia intensiva (+45). I morti sono saliti a 744 (+127) mentre i guariti sono 1.085. «Dopo una attenta lettura del decreto e soprattutto degli allegati – ha detto Gallera riferendosi al decreto firmato ieri sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte – posso dire che il provvedimento avrebbe potuto essere più incisivo e rigoroso. Si tratta comunque di un passo avanti importante. La necessità di azzerare la vita sociale, ridurre i contatti con le altre persone e adottare misure di sicurezza anti-contagio emergono comunque chiaramente». Nella nostra regione la provincia più colpita è quella di Bergamo (2.145), seguono quelle di Brescia (1.588), Cremona (1.292), Milano (1.155), Lodi (1.121). Pavia è al sesto posto con 468 casi. In tutto il Paese i casi sono 15.113, i morti 1.016 mentre i guariti sono 1.258.