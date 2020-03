“Pòrtam a cà la spesa”, ci pensa la parrocchia

La parrocchia e l’oratorio di Gambolò – in collaborazione con Comune, protezione civile e polizia locale – hanno attivato il servizio “Pòrtam a cà la spesa”. Gli animatori dell’oratorio acquisteranno e consegneranno la spesa per le persone in condizioni di fragilità e per gli over 65 che preferiscono non uscire di casa. Per le ordinazioni telefoniche, contattare il numero 335-5338570. Verrà acquistato solo cibo già confezionato, ad accezione del pane. «Gli animatori che consegneranno la spesa – spiegano i promotori dell’iniziativa – verranno presentati dal vice parroco per non lasciare spazio a malintenzionati approfittatori». Domenica la messa sarà trasmessa in diretta dalla chiesa parrocchiale sui canali social della parrocchia».