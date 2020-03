Sant'Angelo: dopo i nidi, in arrivo il taglio della Tari per negozi e artigiani

Dopo la sospensione del pagamento delle rette della scuola materna, l'amministrazione di Sant'Angelo ha previsto ulteriori aiuti per le attività commerciali e per i nuclei familiari. «Alle partite Iva che lavorano sul territorio santangelese – spiega il sindaco Matteo Grossi – tra questi bar, ristorante e attività commerciali e artigianali, verrà ridotta la Tari del 40%, e si potrà pagare in 4 rate anziché 2. Non aprire il proprio esercizio lavorativo implica infatti il non guadagno, quindi ben venga un aiuto a chi ha dovuto chiudere la propria attività e a chi, a causa del virus, ha comunque lavorato incassando poco o niente». I volontari civici saranno a disposizione per fare gratuitamente la spesa e consegnarla a domicilio. «Da lunedì 16 marzo – spiega il primo cittadino – verrà attivato il servizio per consegnare la spesa dell’alimentari Falzoni, in modo che non si crei più la fila dei clienti sul marciapiedi della strada provinciale. I clienti dovranno chiamare il negozio al telefono e tra le 8,30 e le 12,30 i volontari consegneranno quanto hanno acquistato. La consegna verrà fatta adottando tutte le precauzioni disposte dal ministero quindi indossando i dispositivi di protezione personale: guanti e mascherine protettive».