Spuntano da finestre e balconi striscioni con arcobaleni e tricolori

Ci sono gli striscioni con l’arcobaleno e l’hashtag #andratuttobene, virale ormai su tutti i social. Sono tantissimi i messaggi di incoraggiamento apparsi in queste ultime ore non solo in line, ma anche attraverso striscioni esposti fuori dai balconi e dalle finestre delle abitazioni. Ieri (giovedì) la Croce Azzurra di Vigevano ha apposto striscioni di ringraziamento rivolti a tutto il personale sanitario dell’ospedale civile e della clinica Beato Matteo. Le iniziative si moltiplicano di ora in ora. L’alpinista vigevanese Luca Colli, ad esempio, ha invitato tutti con post sulla sua pagina Facebook a esporre il tricolore.