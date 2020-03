Udienze da remoto al Tribunale di Pavia: sottoscritto il protocollo

Il presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Pavia hanno sottoscritto oggi (venerdì) un protocollo per celebrare da remoto le udienze penali – in particolare le direttissime – urgenti e indifferibili. «Si ringrazia la polizia di Stato – hanno fatto sapere entrambi – per il prezioso supporto offerto nell’immediato che consente agli uffici giudiziari di espletare il servizio indispensabile nel rispetto delle indicazioni ministeriali a tutela degli utenti e degli operatori della Giustizia». E, proprio oggi, è stata celebrata la prima direttissima in videoconferenza nei confronti del 38enne di Mortara arrestato per spaccio dai carabinieri della Compagnia di Vigevano; l’uomo è stato arrestato, con l’applicazione della custodia cautelare in carcere.