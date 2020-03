Vigevano, il sindaco chiude il cortile del Castello, la Cavallerizza e tutti i parchi pubblici

Il sindaco di Vigevano Andrea Sala ha firmato oggi (venerdì) un’ordinanza per chiudere al pubblico il cortile del Castello, la Cavallerizza, tutti i parchi pubblici, i giardini comunali e le aree verdi anche non recintate. Il provvedimento, adottato come misura di prevenzione per evitare assembramenti di persone, scatterà da oggi (venerdì) e rimarrà in vigore fino al 3 aprile. Sospesi anche tutti i mercati istituiti sul territorio comunale fino al termine dell’emergenza.