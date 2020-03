Gambolò: 5 positivi, slitteranno le scadenze della Tari

Pochi minuti fa, attraverso un videomessaggio, il sindaco di Gambolò Antonio Costantino ha confermato che i casi positivi al coronavirus in città sono saliti a 5. Ha poi illustrato le nuove disposizioni in vigore per quanto riguarda le uscite da casa, annunciando inoltre che slitteranno le scadenze della Tari e che ci saranno misure anche per quanto riguarda le rette dell’asilo. «Vogliamo andare incontro alle famiglie – spiega il primo cittadino – cercando di rimborsare le rette non dovute. È stata inoltre istituita la Coc e stiamo contattando i rivenditori di generi alimentari per organizzare le consegne a domicilio. Grazie a chi si sta mettendo a disposizione». E, al termine, ha mostrato il disegno con un arcobaleno inviato da un bambino: «Condensa tutto quello che va detto in questa situazione – ha commentato il sindaco – coraggio, teniamo duro, ne usciremo».