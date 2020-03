La lettera di una maestra ai suoi alunni: «Cari bambini, mi mancate tantissimo. Scriviamoci»

Cari bambini,

è da tanti giorni che non ci vediamo e ci mancate tantissimo.

Dico “ci” mancate perché, insieme alle altre maestre, non solo prepariamo le attività, ma spesso vi pensiamo; durante la mia corsetta mattutina in campagna mi domando se state bene, se vi annoiate o vi divertite, se vi piacciono le attività che vi abbiamo proposto, se vi mancano i compagni, se siete contenti di essere in “vacanza” anche se con delle limitazioni o se avete voglia di tornare a scuola.

Approfitto di questo periodo particolare per presentarvi un tipo di testo che non abbiamo ancora affrontato: la lettera.

State tranquilli, è molto semplice, non servono libri, ma solo tanta voglia di comunicare. Una volta bastavano carta e penna e una busta per spedire la lettera, ma oggi puoi usare il cellulare, il tablet o il computer, infatti grazie alla posta elettronica possiamo comunicare via mail.

Quindi scrivetemi e raccontatemi come state e come trascorrete le vostre giornate. Per scrivere una lettera ci sono alcune semplici regole che troverete in questo video: https://youtu.be/ySYas7n7XB0

Cliccate e vedrete come sarà facile.

Potrete inviare la lettera al mio indirizzo email istituzionale.



Vi saluto con affetto

La vostra maestra

Susanna

P.S. Non vedo l’ora di avere vostre notizie e di leggere le vostre letterine Vi risponderò!