Vigevano, l'appello della minoranza in un video: «Rinviamo il consiglio comunale del 17 marzo»

Il consigliere di opposizione Arianna Spissu (Pd) ha pubblicato sui social un video in cui sono sono stati raccolti gli interventi di alcuni componenti della minoranza consiliare contro la decisione di convocare una seduta consiliare il 17 marzo. «Vogliamo ribadire che non ci stiamo in alcun modo sottraendo al nostro dovere: stiamo solo cercando di dare il buon esempio e di agire responsabilmente chiedendo di rinviare il consiglio di martedì. Mettiamo tutti i consiglieri in condizione di partecipare».