Agita un punteruolo contro gli agenti: pusher arrestato

Ieri pomeriggio (venerdì) una Volante della Questura di Pavia aveva intercettato due persone che nascoste tra le fronde degli alberi, in località Borgarello. La segnalazione era arrivata da un cittadino e, alla vista dell'auto della polizia, i due sono fuggiti a piedi nelle campagne. Uno è riuscito a dileguarsi, mentre l’altro è stato fermato al termine di un tafferuglio in cui l’uomo ha sferrato calci e pugni, agitando contro gli agenti anche un punteruolo. È stato ammenettato e arrestato in flagranza di reato: si tratta di un 37enne marocchino con diversi precedenti legati alla droga. Gli sono stati sequestrato 20 grammi di eroina, 9 grammi di cocaina, 1400 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, del cellophane e altre bustine di plastica per il confezionamento delle dosi. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per violazione della normativa in materia di armi e per violazione dell’ordine dell’Autorità di rispettare le prescrizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19. Oggi (sabato) sarà celebrata la direttissima in videoconferenza, come previsto dalle nuove disposizioni per limitare il contagio del virus.