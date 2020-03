Travolto da un’auto che poi prende fuoco, muore un 57enne di Ozzero

La tragedia si è consumata intorno alle 17,30 di oggi (sabato) sulla strada 494, tra Vigevano e Abbiategrasso, in località Soria, a Ozzero. A perdere la vita è stato un uomo di 57 anni: A.M., residente a Ozzero. La vittima sembra si trovasse in un campo a lato della provinciale quando è stato investito da un’auto che viaggiava in direzione Abbiategrasso. Secondo una primissima ricostruzione, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolti due veicoli: una Fiat Panda, che si sarebbe allontanata dopo l’incidente, e una Fiat Punto, quest’ultima andata a fuoco dopo l’impatto. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e sul posto è atterrato anche un elisoccorso del 118, fatto arrivare da Milano. Per l’uomo investito non c’è stato nulla da fare. Gli altri tre giovani coinvolti, tutti di 19 anni, non hanno riportato ferite serie e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano che li ha trasportati all'ospedale di Magenta. Ora toccherà agli agenti della polizia locale, arrivati insieme ai carabinieri, ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto una dei due veicoli coinvolti effettuare una manovra di sorpasso proprio prima del tragico incidente. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso.