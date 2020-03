Flash mob dai balconi a mezzogiorno: “Applaudiamo l’Italia”

Affacciarsi dal balcone per un minuto di applausi e ringraziare i lavori della sanità, «ma anche per quelli delle forze dell’ordine, per commercianti e artigiani che continuano ad essere impegnati per garantire i servizi agli italiani che devono restare a casa», scrivono gli organizzatori dell’iniziativa partita sui social “Applaudiamo l’Italia”, il flash mob in programma oggi (sabato) a mezzogiorno in tutta la Penisola.