La Lombardia recluterà anche medici dall’estero: i positivi salgono a 11685

«C’è una crescita del contagio – ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – I positivi sono 11685, (+1865). In ospedale ci sono 4898 persone (+463), 732 in terapia intensiva (+85). I decessi sono stati 966 (+76). Le persone trattate finora nelle terapie intensive sono 1064, di queste 149 sono state dimesse, 145 sono decedute». È stato annunciato che si partirà con la sperimentazione del farmaco utilizzato per l’artrite e che negli ultimi due giorni sono stati trasferiti dalle zone più difficili 91 pazienti negli ospedali e altri 81, meno gravi, in strutture sanitarie come Rsa. Ci sono novità anche per quanto riguarda il reclutamento del personale, per cui sono pervenute 1600 domande. «Finora – ha spiegato l’assessore Gallera – ne sono state valutate 692, reclutando 68 medici, 137 specializzandi, 323 infermieri. Abbiamo bisogno di persone che accettino di lavorare in una situazione complicata». L’assessore Gallera ha annunciato che nel decreto verrà inserita anche la possibilità di far arrivare personale sanitario dall’estero, e che ci sono già stati contatti con il Venezuela, Cuba e la Cina.

(Notizia in aggiornamento)