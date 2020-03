Simula la propria scomparsa, poi dice di essere stato rapinato: denunciato

Si era reso irraggiungibile e la moglie, preoccupata, ha allertato le forze dell’ordine, che hanno subito predisposto le ricerche. L’uomo, un 35enne residente a Ottobiano, è stato trovato in una zona isolata di Tromello, dove si era fermato per ubriacarsi. Davanti ai carabinieri avrebbe raccontato di essere stato picchiato e rapinato, ma sono bastati pochi accertamenti per capire che l’uomo stava mentendo. Ora dovrà rispondere di simulazione di reato.