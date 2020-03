L'Italia si illumina, alle 21 tutti sui balconi

Non sarà certo un virus a fermare la musica, la cultura e la voglia di stare insieme. In giorni in cui sono proibiti gli assembramenti, gli eventi sono in streaming o sottoforma di flash-mob. Stasera alle 21 Vigevano sarà illuminata e chiunque, dal proprio balcone, potrà cantare l'inno di Mameli. Un modo per sentirsi uniti e pensare che sì, dall'incubo del Coronavirus si potrà uscire presto. Le due iniziative sono distinte, ma in contemporanea. "Alle 21 tutti alle finestre - spiegano gli organizzatori del movimento "Italia patria nostra" - per un minuto di luci con torce, luminarie, lampadine o telefonini. Tramite il satellite il mondo vedrà che l'Italia è viva e che noi siamo compatti e forti". In più chi vorrà potrà anche cantare l'inno di Mameli, il Canto degli italiani, come "indicato" da una catena che sta facendo il giro del Paese. Voci all'unisono sulle strade deserte.

C'è anche chi i concerti li organizza "a domicilio", diffondendo poi le note nell'aria grazie a robusti impianti audio. È l'idea del cantante mortarese Mauro Starone. Oggi, domenica, alle 18 dalla sua casa del quartiere Marzotto a Mortara le casse, che ha montato in giardino, diffonderanno i suoi successi. Lui, col microfono, canterà dal suo appartamento. «Restiamo tutti in casa - sottolinea Starone - ma... ascoltando belle canzoni. Sarà una mezz'ora di mini-live gratuito. Le casse sono direzionate verso la città, in centinaia di persone potranno sentirmi».