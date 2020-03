La Commissione Europea ha messo a disposizione un budget di 164 milioni di euro per le aziende innovative che presenteranno soluzioni per testare, trattare e monitorare l’epidemia di coronavirus. I termini di scadenza per inviare le domande all’EIC Accelerator sono quelli di mercoledì 18 marzo, alle ore 17. Per visionare il bando:https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-