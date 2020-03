Coronavirus, nuovi orari per treni e autobus

Trenord ha stimato un calo di presenze intorno all’85% e ha comunicato che da domani (lunedì) saranno circa 1300 i treni giornalieri, il 40% in meno. «Il servizio ferroviario di Trenord sarà rimodulato – fanno sapere dall’azienda – sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Saranno garantiti i collegamenti su tutte le linee. L'offerta viene rimodulata sulla effettiva domanda di servizio che, a partire dalla giornata di giovedì 12 marzo, è calata dell'85%. In particolare, sulle linee suburbane il servizio avrà cadenza oraria al di fuori delle ore di punta (9-16) e dopo le 20; non circoleranno i treni di rinforzo che, durante la normale frequentazione, aumentano la capacità di trasporto sulle principali direttrici; l'offerta viene ridotta sulle linee dove il servizio è in larga parte coincidente come ad esempio le suburbane S2-S4, S1-S3, S5-S6- S9-S11. Sulle principali linee suburbane, il servizio terminerà alle ore 23». Sulla Milano-Mortara i treni viaggeranno con cadenzamento orario nelle fasce di punta, ogni due ore negli altri orari.

Ecco invece le disposizioni di Autoguidovie inmerito alle fasce orarie in vigore dal 16 marzo al 5 aprile. I servizi di linea extraurbani nelle aree Pavese e Lomellina osserverano l’orario del sabato di agosto con l’aggiunta delle seguenti corse:

Linea 153

6.20 Pieve del C.-6.58 Garlasco-Milano Famagosta

18.00 Milano Famagosta-Garlasco – Pieve del Cairo

Linea 115

7.45 Garlasco p.zza Vittoria-Groppello-Milano Famagosta

17.30 Milano Famagosta – Groppello – Garlasco

Linea 99

16.10 e 17.40 Milano Famagosta-Marcignago

15.04 e 16.55 Marcignago-Milano Famagosta

Il servizio urbano di Sannazzaro sarà sospeso.

Il servizio festivo sarà sospeso.